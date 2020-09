Regionale | Plaitano | Io impresentabile? Mi perseguitano ma vado avanti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos) - Non ci sta a finire nel mirino della Commissione Antimafia, Francesco, segretario provinciale del Pri a Salerno, "Ma- assicura - . Io sono sposato da 30 anni con il Pri, e sono già abituato a queste insinuazioni". Poi ricorda come "mi hanno pure fatto un blitz nel 2008, mi hanno arrestato, proprio alla vigilia delle elezioni, per voto di scambio".spiega che tutto fu superato: "Sono stato pure assolto, perché il fatto non sussiste, e ora il mio caso è di fronte alla corte europea", assicura ancora. "Dal 1996 al 2002 sono stato vicesindaco di San Mango Piemonte, la mia posizione è pulita, ho fatto addirittura nove anni di processi e lo Stato mi vuole dare 1500 euro di risarcimento. Ma io". ...