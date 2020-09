Reggina, per il centrocampo bloccato Marcucci (Di giovedì 17 settembre 2020) Manca poco più di una settimana al fischio d’inizio della Serie B 2020/21. La neopromossa Reggina, che si riaffaccia nel campionato cadetto dopo sei anni di assenza, è impegnata nella costruzione di una rosa che possa dire la sua in un torneo che si preannuncia essere ancora più competitivo. Diversi i profili nel mirino negli Amaranto, ma intanto il club calabrese ha bloccato un giovane prospetto che potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa: il centrocampista Andrea Marcucci. La Reggina blocca il giovane Marcucci Andrea Marcucci, classe ’99, è cresciuto nelle giovanili della Roma e ha giocato nell’ultima stagione in prestito all’Imolese, nel campionato di Serie C. Dopo un’esperienza semestrale con la maglia del Foggia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Manca poco più di una settimana al fischio d’inizio della Serie B 2020/21. La neopromossa, che si riaffaccia nel campionato cadetto dopo sei anni di assenza, è impegnata nella costruzione di una rosa che possa dire la sua in un torneo che si preannuncia essere ancora più competitivo. Diversi i profili nel mirino negli Amaranto, ma intanto il club calabrese haun giovane prospetto che potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa: il centrocampista Andrea. Lablocca il giovaneAndrea, classe ’99, è cresciuto nelle giovanili della Roma e ha giocato nell’ultima stagione in prestito all’Imolese, nel campionato di Serie C. Dopo un’esperienza semestrale con la maglia del Foggia ...

