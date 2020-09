Referendum, Pier Luigi Bersani ospite di Accordi&Disaccordi (Nove) venerdì 18 settembre alle 22.45. Con Marco Travaglio (Di giovedì 17 settembre 2020) Nuovo appuntamento sul Nove con il talk di approfondimento sulla politica e l’attualità ‘Accordi&Disaccordi’. venerdì 18 settembre alle 22.45 i conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi ospitano in studio il presidente di Articolo Uno e deputato di Leu Pier Luigi Bersani. Con lui si discuterà dei possibili esiti delle elezioni regionali che, insieme al Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre, avranno un’influenza anche sulla stabilità del governo giallo-rosso e sulla leadership del Pd. In chiusura, la voce del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio per analizzare lo scenario politico del Paese, prima che scatti il silenzio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Nuovo appuntamento sulcon il talk di approfondimento sulla politica e l’attualità ‘Accordi&Disaccordi’.; 1822.45 i conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi ospitano in studio il presidente di Articolo Uno e deputato di Leu. Con lui si discuterà dei possibili esiti delle elezioni regionali che, insieme alcostituzionale del 20 e 21, avranno un’influenza anche sulla stabilità del governo giallo-rosso e sulla leadership del Pd. In chiusura, la voce del direttore de Il Fatto Quotidianoper analizzare lo scenario politico del Paese, prima che scatti il silenzio ...

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Pier Referendum, Pier Luigi Bersani ospite di Accordi&Disaccordi (Nove) venerdì 18 settembre alle 22 Il Fatto Quotidiano Referendum #IovotoSi. Dichiarazioni di Pierpaolo Sileri

05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di Da ...

Referendum: Giorgetti, Saviano e Padoan si schierano con il NO

Il parlamentare della Lega e lo scrittore di Gomorra, insolitamente dalla stessa parte, spiegano perché voteranno No al referendum sul taglio dei Parlamentari - Padoan si smarca dalla linea del PD "È ...

Tra i banchi del mercato, dove regna l'indifferenza e neanche l'antipolitica va più

Un silenzio da spavento. A Roma e Torino, nelle città dove non si vota per le Regionali ma solo per il referendum, e che nel 2016 segnarono il trionfo grillino di Raggi e di Appendino.

