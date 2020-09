Referendum, Enrico Letta per il Sì: “E’ da decenni che un terzo dei parlamentari non lavora” (Di giovedì 17 settembre 2020) L’ex Presidente del Consiglio Enrico Letta si schiera per il “Sì” al Referendum sul taglio dei parlamentari. Enrico Letta voterà “sì “al Referendum sul taglio dei parlamentari. L’ex Presidente del Consiglio chiarisce la propria posizione nel corso di una intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, in cui elenca le ragioni che lo portano ad essere … L'articolo Referendum, Enrico Letta per il Sì: “E’ da decenni che un terzo dei parlamentari non lavora” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 17 settembre 2020) L’ex Presidente del Consigliosi schiera per il “Sì” alsul taglio deivoterà “sì “alsul taglio dei. L’ex Presidente del Consiglio chiarisce la propria posizione nel corso di una intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, in cui elenca le ragioni che lo portano ad essere … L'articoloper il Sì: “E’ dache undeinon lavora” proviene da leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Enrico Perelli: "Referendum, infinite ragioni per votare NO" Avanti! 20 e 21 settembre Election day, regionali, comunali e referendum

Prime elezioni italiane dell'era post-Covid. Il 20 e 21 settembre gli italiani sono chiamati a votare per rinnovare la guida di 7 Regioni e quasi mille Comuni, per il referendum confermativo della rif ...

REFERENDUM, PERCHÉ NO/-3. In gioco c'è il futuro della democrazia rappresentativa

Tra le tante falsificazioni operate dai sostenitori del Sì al referendum costituzionale, la più irritante è il tentativo sistematico del Fatto Quotidiano di ridurre i sostenitori del No a un pugno di ...

Chiusura della campagna elettorale per le regionali e il referendum costituzionale

I cittadini toscani chiamati alle urne domenica e lunedì. Il programma dei comizi finali: Roberto Speranza a Firenze con Eugenio Giani e Sinistra Civica Ecologista. Marco Rizzo (Partito Comunista) a F ...

