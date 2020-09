Referendum, ci hanno chiesto sacrifici per anni. Ora è giusto che anche i politici accettino i tagli (Di giovedì 17 settembre 2020) di Giuliano Checchi Parlando del referendun sul taglio dei parlamentari, voglio rivolgermi stavolta alla politica, soprattutto a quella politica cosiddetta di lungo corso. Quella composta da chi, da anni, lavora (o almeno così ci piace pensare) nelle sedi istituzionali dove si amministra la Cosa Pubblica, i servizi ai cittadini e i diritti e le tutele per i cittadini stessi. Venendo, per questo, molto ben pagati. Sia al lavoro, che in pensione. I politici, in quanto cittadini, hanno il diritto di formarsi la loro idea in piena autonomia e libertà, e ad esercitare il diritto di voto di conseguenza. Ma rispetto ai comuni cittadini, ci si aspetterebbe da loro qualcosa di più. Ovvero una dimostrata onestà intellettuale nelle posizioni che vanno a sostenere. Per dirla in modo brutale, ci si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) di Giuliano Checchi Parlando del referendun sulo dei parlamentari, voglio rivolgermi stavolta alla politica, soprattutto a quella politica cosiddetta di lungo corso. Quella composta da chi, da, lavora (o almeno così ci piace pensare) nelle sedi istituzionali dove si amministra la Cosa Pubblica, i servizi ai cittadini e i diritti e le tutele per i cittadini stessi. Venendo, per questo, molto ben pagati. Sia al lavoro, che in pensione. I, in quanto cittadini,il diritto di formarsi la loro idea in piena autonomia e libertà, e ad esercitare il diritto di voto di conseguenza. Ma rispetto ai comuni cittadini, ci si aspetterebbe da loro qualcosa di più. Ovvero una dimostrata onestà intellettuale nelle posizioni che vanno a sostenere. Per dirla in modo brutale, ci si ...

