Referendum 2020: cosa cambia con la vittoria del No per il governo? (Di giovedì 17 settembre 2020) Referendum 2020: domenica 20 e lunedì 21 settembre gli italiani sono chiamati a esprimersi sulla legge di modifica della Costituzione passata in Parlamento che riduce sensibilmente il numero di deputati e senatori. L’esito della consultazione popolare avrà delle ripercussioni sul governo?Segui Termometro Politico su Google News Referendum 2020: da che parte sta il Partito Democratico? Referendum 2020: se rispetto alla risposta da dare al quesito relativo al taglio dei parlamentari la posizione del Movimento 5 stelle, maggiore azionista dell’esecutivo, è stata sempre ben chiara, nonostante una quota – che per alcuni sarebbe tutt’altro che trascurabile – di “franchi tiratori”, non si può ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 17 settembre 2020): domenica 20 e lunedì 21 settembre gli italiani sono chiamati a esprimersi sulla legge di modifica della Costituzione passata in Parlamento che riduce sensibilmente il numero di deputati e senatori. L’esito della consultazione popolare avrà delle ripercussioni sul?Segui Termometro Politico su Google News: da che parte sta il Partito Democratico?: se rispetto alla risposta da dare al quesito relativo al taglio dei parlamentari la posizione del Movimento 5 stelle, maggiore azionista dell’esecutivo, è stata sempre ben chiara, nonostante una quota – che per alcuni sarebbe tutt’altro che trascurabile – di “franchi tiratori”, non si può ...

Piu_Europa : ?? I N C R E D I B I L E ?? GRUPPO CAMERA #M5S FINANZIA CAMPAGNA DI #SALVINI E #MELONI PER IL SÌ AL #REFERENDUM. Il p… - La7tv : #dimartedi Marco #Travaglio: 'Ci sono un sacco di persone che dicono che voteranno 'No' solo per andare contro il M… - La7tv : #dimartedi Referendum, Marco #Travaglio: 'Dobbiamo dire di si a un Parlamento che finalmente fa i sacrifici, altrim… - GinaBondi1 : RT @NoTaglio: 'Sei questioni per il quarto referendum in vent'anni' di @Pileggiroma, Comitato nazionale per il no al taglio del Parlamento… - Sofiajeanne : All’indomani del referendum i volenterosi alleati del populismo dovranno fare i conti con la realtà -