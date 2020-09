“Reddito di cittadinanza?Non sappiamo neanche cosa sia”, dicono i fratelli Bianchi (Di giovedì 17 settembre 2020) I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, in sede di interrogatorio, negano di aver mai percepito il Reddito di cittadinanza. “In sede d’interrogatorio, i miei assisstiti hanno affermato di non aver mai ricevuto il reddito di cittadinanza. Di non sapere neppure di cosa si tratta“. Queste – riporta Adnkronos – le paroledi Massimiliano Pica, il legale … L'articolo “Reddito di cittadinanza?Non sappiamo neanche cosa sia”, dicono i fratelli Bianchi proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 17 settembre 2020) IMarco e Gabriele, in sede di interrogatorio, negano di aver mai percepito il Reddito di cittadinanza. “In sede d’interrogatorio, i miei assisstiti hanno affermato di non aver mai ricevuto il reddito di cittadinanza. Di non sapere neppure disi tratta“. Queste – riporta Adnkronos – le paroledi Massimiliano Pica, il legale … L'articolo “Reddito di cittadinanza?Nonsia”,proviene da leggilo.org.

