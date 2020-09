Reddito di cittadinanza ai 4 di Colleferro, l’ira dell’opposizione: “Governo chieda scusa” (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set – La notizia che i 4 arrestati per la morte di Willy Monteiro nella rissa di Colleferro percepivano il Reddito di cittadinanza, soldi pubblici con cui ostentavano lusso e vacanze in località esclusive, scatena la dura reazione dell’opposizione, che punta il dito contro il sussidio tanto voluto da Luigi Di Maio e dal Movimento 5 Stelle. Soldi spesso erogati a cittadini senza alcun diritto, persino a delinquenti e carcerati. Salvini: “Presidente Inps si dimetta” “Non hanno ancora pagato la cassa integrazione di aprile e maggio, ma dall’Inps elargivano redditi di cittadinanza ai quattro criminali che facevano la bella vita e che sono accusati del brutale assassinio del povero Willy. Il presidente dell’Inps si dimetta e il governo chieda ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set – La notizia che i 4 arrestati per la morte di Willy Monteiro nella rissa dipercepivano ildi, soldi pubblici con cui ostentavano lusso e vacanze in località esclusive, scatena la dura reazione dell’opposizione, che punta il dito contro il sussidio tanto voluto da Luigi Di Maio e dal Movimento 5 Stelle. Soldi spesso erogati a cittadini senza alcun diritto, persino a delinquenti e carcerati. Salvini: “Presidente Inps si dimetta” “Non hanno ancora pagato la cassa integrazione di aprile e maggio, ma dall’Inps elargivano redditi diai quattro criminali che facevano la bella vita e che sono accusati del brutale assassinio del povero Willy. Il presidente dell’Inps si dimetta e il governo...

LaStampa : Omicidio Willy Monteiro Duarte, i fratelli Bianchi e gli altri della banda percepivano il reddito di cittadinanza - VittorioSgarbi : Ah, si, era la 'povertà' di questi individui che Di Maio e i 5 Stelle volevano abolire? - davidealgebris : Tutti e 4 i Killer di Willy percepiscono Reddito di Cittadinanza. Finanizamo criminali. Poi da video ovviamente pre… - KHANNOONIENSIN6 : RT @aciapparoni: Quiindi alla fine non era cultura fascista, ma assistenzialismo in salsa grillina e cultura mafiosa come ha spiegato #Grat… - fuso21 : Ma quanti sono i 'tonti' in Italia che non stanno prendendo il REDDITO DI CITTADINANZA? #giustiziaperWilly -