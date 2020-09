Record eguagliato agli Internazionali BNL d’Italia | quattro azzurri agli ottavi come nel 1979

SalvatoreSodan1 : RT @TennisWorldit: Atp Roma - Un incredibile Musetti accede agli Ottavi, eguagliato il record italiano - sportface2016 : #IBI20 | Quattro azzurri agli ottavi come nel 1979, record eguagliato - TennisWorldit : Atp Roma - Un incredibile Musetti accede agli Ottavi, eguagliato il record italiano - Elisaa0_ : RT @G_IDLEITALIA: [INFO] #DUMDiDUMDi ha superato 100 Milioni di punti digitali su GAON dopo 6 settimane posizionata in classifica! Ha egua… - G_IDLEITALIA : [INFO] #DUMDiDUMDi ha superato 100 Milioni di punti digitali su GAON dopo 6 settimane posizionata in classifica! H… -

Ultime Notizie dalla rete : Record eguagliato

Sportface.it

Per l’atleta bergamasca Caironi, a Jesolo titolo italiano e primato mondiale non omologabile: «Bene in prospettiva». E Tapia si conferma re del disco. Et voilà, Martina Caironi vola definitivamente ol ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 16 set - La fiducia dei costruttori statunitensi di case e' salita oltre le attese a settembre, toccando un nuovo record nei 35 anni di storia dell'indice. S ...Con altre due vittorie, Michael Ruben Rinaldi diventerebbe il primo italiano a conquistare più di due successi nell’arco di una stagione. L’ultimo è stato Marco Melandri che nel 2014 ha festeggiato in ...