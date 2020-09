Rapporto Onu: crimini contro l’umanità di Maduro. Caracas: solo falsità (Di giovedì 17 settembre 2020) L’accusa non poteva essere più pesante: il presidente Maduro e i suoi ministri della Difesa e dell’Interno, Vladimiro Padrino López e Néstor Reverol, si sarebbero macchiati di crimini contro l’umanità. A lanciarla è il gruppo di investigatori creato un anno fa dal Consiglio Onu per i diritti umani, in un Rapporto di 411 pagine basato su 274 interviste a distanza a vittime, testimoni ed ex funzionari statali e su analisi di documenti riservati. IL TEAM DELLE NAZIONI UNITE, che arriva … Continua L'articolo Rapporto Onu: crimini contro l’umanità di Maduro. Caracas: solo falsità proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 17 settembre 2020) L’accusa non poteva essere più pesante: il presidentee i suoi ministri della Difesa e dell’Interno, Vladimiro Padrino López e Néstor Reverol, si sarebbero macchiati dil’umanità. A lanciarla è il gruppo di investigatori creato un anno fa dal Consiglio Onu per i diritti umani, in undi 411 pagine basato su 274 interviste a distanza a vittime, testimoni ed ex funzionari statali e su analisi di documenti riservati. IL TEAM DELLE NAZIONI UNITE, che arriva … Continua L'articoloOnu:l’umanità difalsità proviene da il manifesto.

