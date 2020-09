Ranking Fifa: l’Italia guadagna una posizione e sale al dodicesimo posto (Di giovedì 17 settembre 2020) L’Italia, dopo il ritorno in campo della Nazionale con le partite di UEFA Nations League, ha guadagnato una posizione nel Ranking Fifa. La squadra di Mancini, in virtù del pareggio con la Bosnia e della vittoria contro l’Olanda, sale al dodicesimo posto. Restano invariate le prime quattro posizione del Ranking con il Belgio, primo, a cui seguono in ordine Francia, Brasile e Inghilterra. Le prime 15 posizioni del Ranking Fifa 1) Belgio 1773 punti (-) 2) Francia 1744 punti (-) 3) Brasile 1712 punti (-) 4) Inghilterra 1664 punti (-) 5) Portogallo 1653 punti (+2) 6) Uruguay 1645 punti (-1) 7) Spagna 1642 punti (+1) 8) Croazia 1628 punti (-2) 9) Argentina 1623 punti (-) 10) Colombia 1622 ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 settembre 2020) L’Italia, dopo il ritorno in campo della Nazionale con le partite di UEFA Nations League, hato unanel. La squadra di Mancini, in virtù del pareggio con la Bosnia e della vittoria contro l’Olanda,al. Restano invariate le prime quattrodelcon il Belgio, primo, a cui seguono in ordine Francia, Brasile e Inghilterra. Le prime 15 posizioni del1) Belgio 1773 punti (-) 2) Francia 1744 punti (-) 3) Brasile 1712 punti (-) 4) Inghilterra 1664 punti (-) 5) Portogallo 1653 punti (+2) 6) Uruguay 1645 punti (-1) 7) Spagna 1642 punti (+1) 8) Croazia 1628 punti (-2) 9) Argentina 1623 punti (-) 10) Colombia 1622 ...

