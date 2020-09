Raised by Wolves 2: confermato il rinnovo della serie di Ridley Scott (Di giovedì 17 settembre 2020) Con un comunicato è stato confermata la produzione di Raised by Wolves 2, la seconda stagione della serie sci-fi di Ridley Scott. HBO Max ha confermato la produzione di Raised by Wolves 2, annunciando così il rinnovo della serie sci-fi creata da Aaron Guzikowski e prodotta da Ridley Scott, che ne ha diretto anche i primi due episodi. Sarah Aubrey, a capo dei contenuti originali della piattaforma, ha spiegato che lo show propone un alto livello artistico e una storia coinvolgente, elementi sostenuti dalla produzione, dagli effetti speciali, dalle ottime interpretazioni e da un'incredibile fotografia. Il filmmaker ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 settembre 2020) Con un comunicato è stato confermata la produzione diby2, la seconda stagionesci-fi di. HBO Max hala produzione diby2, annunciando così ilsci-fi creata da Aaron Guzikowski e prodotta da, che ne ha diretto anche i primi due episodi. Sarah Aubrey, a capo dei contenuti originalipiattaforma, ha spiegato che lo show propone un alto livello artistico e una storia coinvolgente, elementi sostenuti dalla produzione, dagli effetti speciali, dalle ottime interpretazioni e da un'incredibile fotografia. Il filmmaker ...

Con un comunicato è stato confermata la produzione di Raised by Wolves 2, la seconda stagione della serie sci-fi di Ridley Scott. HBO Max ha confermato la produzione di Raised by Wolves 2, annunciando ...

Raised by wolves è ambientato su Kepler 22b un pianeta che, curiosità, esiste davvero, a qualche centinaio di anni luce dalla Terra. La Terra invece è in stato di abbandono, resa sostanzialmente inabi ...

La serie HBO Max Raised by Wolves non ci ha messo molto a conquistare gli spettatori che ora attendono con grande impazienza di scoprire cosa accadrà nel quarto episodio intitolato Nature's Course, di ...

