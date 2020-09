Raggi: sì a candidatura per sede Agenzia Europea Ricerca Biomedica (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – “Accolgo con favore e sostengo l’ipotesi di ospitare a Roma l’Agenzia Europea per la Ricerca Biomedica. Ma ribadisco la necessita’ di riaprire l’ex ospedale Forlanini come presidio sanitario pubblico”. Lo dichiara in una nota la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Ben venga l’idea di ospitare nel Forlanini la sede della futura Agenzia Europea per la Ricerca Biomedica, ma l’ex ospedale va riattivato anche per restituire ai cittadini una struttura sanitaria importantissima.” “Questa iniziativa potrebbe essere l’occasione per lanciare un segnale forte di investimento sulla sanita’ pubblica, per chiudere la stagione dei tagli e delle ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – “Accolgo con favore e sostengo l’ipotesi di ospitare a Roma l’per la. Ma ribadisco la necessita’ di riaprire l’ex ospedale Forlanini come presidio sanitario pubblico”. Lo dichiara in una nota la sindaca di Roma, Virginia. “Ben venga l’idea di ospitare nel Forlanini ladella futuraper la, ma l’ex ospedale va riattivato anche per restituire ai cittadini una struttura sanitaria importantissima.” “Questa iniziativa potrebbe essere l’occasione per lanciare un segnale forte di investimento sulla sanita’ pubblica, per chiudere la stagione dei tagli e delle ...

"Accolgo con favore e sostengo l'ipotesi di ospitare a Roma l'Agenzia europea per la Ricerca biomedica. Ma ribadisco la necessita' di riaprire l'ex ospedale Forlanini come presidio ...

La proposta di Zingaretti: “Realizzare al Forlanini l’Agenzia Europea per la Ricerca Biomedica”

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato che l'Italia ospiterà il prossimo Global Health Summit del 2021. Allo stesso tempo ha informato che la priorità per l'esecuti ...

Roma, 17 set. (askanews) - "Credo che sia chiaro anche ai sampietrini che il partito non si accoderà e non appoggerà la candidatura della sindaca Raggi. Per due ragioni: l'incapacità conclamata di que ...

