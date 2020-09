Ragazzini si lanciano sulle auto in corsa: arriva in Italia la nuova folle ‘sfida’ di Tik Tok (VIDEO) (Di giovedì 17 settembre 2020) nuova folle challange dal mondo dei social dove sta prendendo piede tra i ragazzi una “sfida” a dir poco assurda. La challange consiste nel lanciarsi sopra le auto in corsa. Esatto. Ancora una volta la “moda” della stupidità ha colpito nel segno. Come potete vedere nel VIDEO sottostante la challange divenuta virale su Tik Tok è arrivata anche in Italia. Siamo a Napoli, e un gruppo di Ragazzini sghignazzanti fa il tifo per uno di loro che prende la rincorsa e lancia in mezzo alla strada finendo su un’auto in corsa. Il tutto ovviamente è ripreso da un altro ragazzino armato di cellulare. Già, perché il vero senso della “sfida” ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 settembre 2020)challange dal mondo dei social dove sta prendendo piede tra i ragazzi una “sfida” a dir poco assurda. La challange consiste nel lanciarsi sopra lein. Esatto. Ancora una volta la “moda” della stupidità ha colpito nel segno. Come potete vedere nelsottostante la challange divenuta virale su Tik Tok èta anche in. Siamo a Napoli, e un gruppo disghignazzanti fa il tifo per uno di loro che prende la rine lancia in mezzo alla strada finendo su un’in. Il tutto ovviamente è ripreso da un altro ragazzino armato di cellulare. Già, perché il vero senso della “sfida” ...

E’ arrivata su Tik Tok una nuova pericolosissima challenge: lanciarsi sui parabrezza delle auto in corsa. Sul social è comparso un video in cui una banda di ragazzini napoletani aspetta il passaggio d ...

