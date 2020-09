Quelli che vogliono cancellare il filosofo Hume, ma non sanno che senza di lui non esisterebbero (Di giovedì 17 settembre 2020) «David Hume mi ha svegliato dal sonno dogmatico della ragione», scrisse Immanuel Kant. Bertrand Russell lo definì «un termine estremo: in quella direzione è impossibile andare oltre». Si riferiva a quell’idea secondo la quale non c’è in realtà una prova certa che gli oggetti al di fuori di noi esistano davvero o non siano piuttosto una mera proiezione della nostra mente. Voltaire, che pure di Hume era amico, per uscire da quel dilemma non trovò di meglio che cavarsela con una battuta: «dopo una battaglia, dovremmo dire che sembra che diecimila uomini siano stati uccisi». «La Storia dell’Inghilterra di David Hume è stato il manuale della mia adolescenza», raccontò Winston Churchill. E cosa è infatti quella famosa ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 17 settembre 2020) «Davidmi ha svegliato dal sonno dogmatico della ragione», scrisse Immanuel Kant. Bertrand Russell lo definì «un termine estremo: in quella direzione è impossibile andare oltre». Si riferiva a quell’idea secondo la quale non c’è in realtà una prova certa che gli oggetti al di fuori di noi esistano davvero o non siano piuttosto una mera proiezione della nostra mente. Voltaire, che pure diera amico, per uscire da quel dilemma non trovò di meglio che cavarsela con una battuta: «dopo una battaglia, dovremmo dire che sembra che diecimila uomini siano stati uccisi». «La Storia dell’Inghilterra di Davidè stato il manuale della mia adolescenza», raccontò Winston Churchill. E cosa è infatti quella famosa ...

SimoPillon : Ovviamente secondo la stampa il clandestino che ha uccisi don Roberto ha 'problemi psichiatrici', come la tipa che… - virginiaraggi : Il programma #StradeNuove va avanti in tutta la città. Il nostro obiettivo è riqualificare strade, ponti, viadotti… - NekOfficial : Non ho conosciuto Don Roberto Malgesini. Mi inchino dinnanzi a lui e a tutti quelli che donano la loro vita per gli… - whatchamaloveit : Oggi mi sento più ritardata di quelli che pubblicano nelle storie l'oroscopo giornaliero di pagine su instagram - zombificazione : RT @zombificazione: Va detto che tutti quelli tra il #mediocre del mediocre e gli #ignoranti degli ignoranti,e i #ciarlatani scrivono,posta… -