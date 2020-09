Quante tasse ha pagato Amazon in Europa

Leggi su wired

(Di giovedì 17 settembre 2020) (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images)Quello tra fisco e multinazionali non è un rapporto facile. Così, mentre in sede Ocse si continua a discutere per trovare un accordo internazionale su una web tax unica per i grandi gruppi tecnologici, il caso dellepagate danei suoi principali mercati torna a far discutere, soprattutto a fronte dei guadagni stellari messi a segno dalla compagnia, che ha ormai una capitalizzazione di mercato di oltre 1.500 miliardi di dollari. E se negli Stati Uniti, per il 2019 l’azienda di Jeff Bezos dovrà pagare 169 milioni di dollari dopo che per due anni consecutivi, per un complesso meccanismo di crediti e di agevolazioni, non ha versato nemmeno un dollaro difederali, inla situazione non sembra andare meglio. Secondo quanto ...