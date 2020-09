Pure la scuola diventa una rogna per la Lombardia. Negli istituti convenzionati con la Regione mancano le protezioni (Di giovedì 17 settembre 2020) Sembra incredibile ma Pure la riapertura delle scuole rischia di diventare una rogna per il Pirellone. Docenti, personale e famiglie degli alunni degli istituti di formazione professionale convenzionati con la Regione Lombardia, infatti, lamentano carenze nella fornitura delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale dall’inizio delle lezioni in presenza. Proteste accese che rischiano di creare nuovo imbarazzo al governatore Attilio Fontana che, non più tardi di 24 ore fa, sembrava convinto che tutto da parte della sua amministrazione fosse stato fatto alla perfezione. Proprio per questo, in quella che oggi sembra una pessima scelta dei tempi, si era lanciato nell’ennesimo attacco all’esecutivo a causa dei ritardi nelle forniture ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 17 settembre 2020) Sembra incredibile mala riapertura delle scuole rischia dire unaper il Pirellone. Docenti, personale e famiglie degli alunni deglidi formazione professionalecon la, infatti, lamentano carenze nella fornitura delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale dall’inizio delle lezioni in presenza. Proteste accese che rischiano di creare nuovo imbarazzo al governatore Attilio Fontana che, non più tardi di 24 ore fa, sembrava convinto che tutto da parte della sua amministrazione fosse stato fatto alla perfezione. Proprio per questo, in quella che oggi sembra una pessima scelta dei tempi, si era lanciato nell’ennesimo attacco all’esecutivo a causa dei ritardi nelle forniture ...

Capezzone : +++Videomessaggio di #Conte sulla scuola+++ -tono generale tra sleepy e groggy -contenuti di una banalità sconcert… - MPenikas : LN Pure la scuola diventa una rogna per la Lombardia. Negli istituti convenzionati con la Regione mancano le protez… - hyunsukkino : FINE in caso buona fortuna a tutti per la scuola chi ha iniziato e chi ancorw deve!!! ricordatevi di streammare i l… - enricostileroar : @harryxlouis___ amoo noo, ti posso capire perché lo sono stata tutta la mattina dopo un fatto successo a scuola qui… - guanciotete : ogni volta ne parlo come se fosse la prima volta che succede quando capita un giorno si e l'altro pure lmao Like l'… -