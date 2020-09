Punti di ricarica - Colonnine, la situazione in Italia e in Europa (Di giovedì 17 settembre 2020) Addio allansia da ricarica: è questo lauspicio dei possessori di auto elettriche, i quali possono ora confidare in autonomie decisamente superiori rispetto al passato e, soprattutto, in uninfrastruttura pubblica sempre più diffusa.La situazione in Italia. Quello dei Punti di ricarica è un aspetto fondamentale per la diffusione delle auto elettriche e ibride plug-in. Se fino a qualche anno fa le infrastrutture di ricarica - soprattutto quelle rapide - erano sostanzialmente un miraggio, nellultimo periodo sono stati fatti grandi passi avanti, sia in città, sia lungo le grandi direttrici sovranazionali. Secondo lEafo, lOsservatorio europeo sulla mobilità ecologica, in Italia sono presenti almeno 11.837 Punti di ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 17 settembre 2020) Addio allansia da: è questo lauspicio dei possessori di auto elettriche, i quali possono ora confidare in autonomie decisamente superiori rispetto al passato e, soprattutto, in uninfrastruttura pubblica sempre più diffusa.Lain. Quello deidiè un aspetto fondamentale per la diffusione delle auto elettriche e ibride plug-in. Se fino a qualche anno fa le infrastrutture di- soprattutto quelle rapide - erano sostanzialmente un miraggio, nellultimo periodo sono stati fatti grandi passi avanti, sia in città, sia lungo le grandi direttrici sovranazionali. Secondo lEafo, lOsservatorio europeo sulla mobilità ecologica, insono presenti almeno 11.837di ...

