Puglia, la corsa in solitaria di Laricchia con i big M5s in campo (compreso Di Battista). Dal rifiuto a Emiliano al ritorno alle origini (Di giovedì 17 settembre 2020) Su e giù nella Puglia profonda, molti paesi e qualche città in meno. Niente lustrini, ma un ritorno alle origini con la difesa dei beni comuni e gli attacchi su agricoltura e sanità, perché Raffaele Fitto e Michele Emiliano sono “la stessa cosa”. Ha resistito, la candidata M5s Antonella Laricchia: “Non chiedetemi di piegare la testa, abbiate il coraggio di tagliarmela”, era stata la risposta all’accerchiamento per convincerla a desistere favorendo l’accordo Pd-M5s attorno alla figura del governatore uscente. No e no, ha detto e ribadito l’ultima pasionaria pugliese del Movimento Cinque Stelle, ri-candidata governatrice e con un posto in lista a Bari che, non si sa mai: nel caso in cui dovesse arrivare dietro a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Su e giù nellaprofonda, molti paesi e qualche città in meno. Niente lustrini, ma uncon la difesa dei beni comuni e gli attacchi su agricoltura e sanità, perché Raffaele Fitto e Michelesono “la stessa cosa”. Ha resistito, la candidata M5s Antonella: “Non chiedetemi di piegare la testa, abbiate il coraggio di tagliarmela”, era stata la risposta all’accerchiamento per convincerla a desistere favorendo l’accordo Pd-M5s attorno alla figura del governatore uscente. No e no, ha detto e ribadito l’ultima pasionaria pugliese del Movimento Cinque Stelle, ri-candidata governatrice e con un posto in lista a Bari che, non si sa mai: nel caso in cui dovesse arrivare dietro a ...

