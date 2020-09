Puglia, i dubbi delle associazioni di sinistra. Ma prevale il Sì a Emiliano (Di giovedì 17 settembre 2020) La Puglia è pronta al voto. Domenica e lunedì sarà chiamata a scegliere il presidente della Regione e, come nel resto d’Italia, tra il sì e il no del referendum. Il finale è tutto da scrivere. Il testa a testa tra Michele Emiliano e Raffaele Fitto, nonché la presenza di un terzo candidato forte come Antonella Laricchia (M5S), hanno creato il palcoscenico perfetto per la consacrazione del governo Conte (pugliese, tra l’altro) o per l’allargamento delle fratture nella coalizione giallorossa. … Continua L'articolo Puglia, i dubbi delle associazioni di sinistra. Ma prevale il Sì a Emiliano proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 17 settembre 2020) Laè pronta al voto. Domenica e lunedì sarà chiamata a scegliere il presidente della Regione e, come nel resto d’Italia, tra il sì e il no del referendum. Il finale è tutto da scrivere. Il testa a testa tra Michelee Raffaele Fitto, nonché la presenza di un terzo candidato forte come Antonella Laricchia (M5S), hanno creato il palcoscenico perfetto per la consacrazione del governo Conte (pugliese, tra l’altro) o per l’allargamentofratture nella coalizione giallorossa. … Continua L'articolo, idi. Mail Sì aproviene da il manifesto.

Ziafranci1 : @lemasabachthani No purtroppo... La Campania non si espugna e sulla Puglia ho dei seri dubbi. Comunque ????. - GHapix : @millywo Credo che su Val D’Aosta, Marche, Puglia Veneto ci siano pochi dubbi...nulla da fare per la Campania a mio… - blue_flag4 : ??Risultati elezioni regionali sulla base dei sondaggi: • Dx: Veneto, Liguria, Marche e Puglia • Csx: Toscana e Cam… - cinnamonfalls : Aspettavo il vlog della puglia da settimane. Il vlog: -dubbi sull’esistenza della casa -tonno che dorme -tonno che… - Aki13130021 : @GustavoMichele6 Crede che tutti i sostenitori di Calenda capiscono, ho i miei dubbi, a partire da me, non mi entusiasma l'accordo in Puglia -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia dubbi Covid- 19 e riapertura scuole in Puglia, i dubbi delle mamme: "Come faremo in caso di febbre?" BariViva Alessandro Di Battista osservato speciale

Se qualcuno avesse dubbi sul senso di questo ritorno basterebbe che legga l’intervento pubblicato ieri per fare da volano all’ennesima ridiscesa in campo: “Il Movimento 5 Stelle ha realizzato una puli ...

Scuola, sei sindaci in Puglia decidono la riapertura il 28 e non il 24 come stabilito dalla Regione

"Si e' trattato di una decisione complessa - ha detto il primo cittadino di Santeramo Baldassarre - che ho deciso di prendere dopo che le tre dirigenti scolastiche dei due circoli didattici e della sc ...

Immuni, ancora pochi download per l’app che traccia i possibili contagi

Tra poche evidenze di efficacia, e crescenti dubbi e polemiche circa la sua reale utilità, procede a fatica il cammino dell’app nazionale sul covid-19: Immuni. Gli ultimi dati, aggiornati a qualche se ...

Se qualcuno avesse dubbi sul senso di questo ritorno basterebbe che legga l’intervento pubblicato ieri per fare da volano all’ennesima ridiscesa in campo: “Il Movimento 5 Stelle ha realizzato una puli ..."Si e' trattato di una decisione complessa - ha detto il primo cittadino di Santeramo Baldassarre - che ho deciso di prendere dopo che le tre dirigenti scolastiche dei due circoli didattici e della sc ...Tra poche evidenze di efficacia, e crescenti dubbi e polemiche circa la sua reale utilità, procede a fatica il cammino dell’app nazionale sul covid-19: Immuni. Gli ultimi dati, aggiornati a qualche se ...