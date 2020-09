Puglia | Bonafede | “Foggia zona di trincea della giustizia | qui lo Stato deve essere più presente Va riaffermata la legalità per rilanciare Regione”

(Di giovedì 17 settembre 2020) “Foggia è unadied è unain cui loaffermare la propria presenza. Loa Foggiacon tutte le risorse necessarie”, così il ministroAlfonso, parlando al termine di una visita a sorpresa al tribunale foggiano, poco prima di una rapina avvenuta proprio in un barcittà pugliese, durante la quale è rimasto ferito gravemente il figlio del titolare. “A Foggia è previsto un ampliamentopianta organica di sei unità: tre in Procura e tre in Tribunale“, ...

Arrivano rinforzi: a Lecce arrivano 7 nuovi magistrati. E altri 8 sono stati assegnati a Brindisi e Taranto: in tutto 15 in più che rispetto ai 252 già operativi, distribuiti a seconda delle necessità ...(Agenzia Vista) Napoli, 15 settembre 2020 - Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha così commentato la "tragica vicenda" avvenuta a Caivano dove una ragazza di 18 anni è morta per una caduta d ...