Psg, prima vittoria ma tanti scontenti: lo spogliatoio prende in giro Tuchel per la sua tattica… Finalemente i tre punti. Il Paris Saint-Germain trova la sua prima vittoria nella Ligue 1 2020-21. Contro il Metz, in 9 contro 11, i parigini riescono a portare a casa il successo grazie alla rete di Draxler allo scadere. Primo successo dopo i due k.o. delle prime due gare per Tuchel e i suoi. Una vittoria che, però, non fa altro che alimentare voci e rumors di malconenti...Psg: lo spogliatoio deride Tuchel Secondo quanto riportato da RMC Sport, i calciatori del Paris Saint-Germain sono insoddisfatti del lavoro dell'allenatore Thomas Tuchel tanto da deriderlo negli spogliatoi a proposito delle sue tattiche e schemi di gioco.

