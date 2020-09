Prodotto ritirato dagli scaffali, l’allerta del Ministero della Salute: “Non mangiatelo” (Di giovedì 17 settembre 2020) Nella giornata di oggi 17 settembre, il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro dal commercio di un lotto di salame, per un possibile rischio di contagio microbiologico per i consumatori. L’alimento potrebbe contenere il batterio della salmonella. Il Prodotto richiamato dai mercati è un lotto di salame Prodotto dal salumificio Monte Penice srl. e commercializzato con il marchio Bon-Ton Salumi di Barabino Santino & C. sas con sede dello stabilimento in Via Roma 72, 29029, Rivergaro (PC). L'alimento ha come marchio di identificazione IT 9 85 L CE , con lotto di produzione 03-09-20. (Continua...) Nello specifico si tratta di una fila da 4 salamini del peso totale di circa 1 Kg. Denominazione di vendita: salamini stag.s. Il ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 17 settembre 2020) Nella giornata di oggi 17 settembre, ilha annunciato il ritiro dal commercio di un lotto di salame, per un possibile rischio di contagio microbiologico per i consumatori. L’alimento potrebbe contenere il batteriosalmonella. Ilrichiamato dai mercati è un lotto di salamedal salumificio Monte Penice srl. e commercializzato con il marchio Bon-Ton Salumi di Barabino Santino & C. sas con sede dello stabilimento in Via Roma 72, 29029, Rivergaro (PC). L'alimento ha come marchio di identificazione IT 9 85 L CE , con lotto di produzione 03-09-20. (Continua...) Nello specifico si tratta di una fila da 4 salamini del peso totale di circa 1 Kg. Denominazione di vendita: salamini stag.s. Il ...

