Previsioni Meteo: nuova ondata di maltempo all’orizzonte, il bollettino dell’Aeronautica Militare (Di giovedì 17 settembre 2020) Il tempo previsto sull’Italia domani, venerdì 18 settembre, e nei prossimi giorni, fino a mercoledì 23: il bollettino fornito dal Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare. Domani al Nord: addensamenti compatti sulle aree alpine, prealpine ed appenniniche con deboli rovesci e qualche temporale in riduzione dalla serata. Cielo sereno, al più velato da fine giornata sulle restanti zone delle regioni occidentali. Centro e Sardegna: annuvolamenti consistenti nell’entroterra delle regioni adriatiche e sull’Appennino laziale con locali rovesci ed occasionali temporali, sempre di debole intensità, ma in assorbimento dalla sera. Bel tempo sul resto del centro peninsulare ed estesa, ma innocua nuvolosità alta e sottile sull’isola. Sud e Sicilia: rovesci temporaleschi attesi ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) Il tempo previsto sull’Italia domani, venerdì 18 settembre, e nei prossimi giorni, fino a mercoledì 23: ilfornito dal Serviziodell’Aeronautica. Domani al Nord: addensamenti compatti sulle aree alpine, prealpine ed appenniniche con deboli rovesci e qualche temporale in riduzione dalla serata. Cielo sereno, al più velato da fine giornata sulle restanti zone delle regioni occidentali. Centro e Sardegna: annuvolamenti consistenti nell’entroterra delle regioni adriatiche e sull’Appennino laziale con locali rovesci ed occasionali temporali, sempre di debole intensità, ma in assorbimento dalla sera. Bel tempo sul resto del centro peninsulare ed estesa, ma innocua nuvolosità alta e sottile sull’isola. Sud e Sicilia: rovesci temporaleschi attesi ...

