Previsioni Meteo | la prossima settimana arrivano le piogge autunnali con le prime serie perturbazioni atlantiche

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 17 settembre 2020)– Manovre di autunno sono abbastanza evidenti sul nostro bacino, tuttavia, per il momento, stanno in gran parte evitando la penisola italiana. Qualche giorno fa, un’azione instabile abbastanza significativa ha interessato soprattutto le aree insulari, localmente il Nord Ovest e marginalmente alcune regioni centrali; in queste ore un potente ciclone, addirittura Uragano Mediterraneo, sta imperversando sulla Jonio, con pesante maltempo nelle ultime ore su alcuni settori calabresi più meridionali e poi ciclone in evoluzione verso la Grecia. Tutte azioni abbastanza di contorno alla nostra penisola, spesso anche violente, ma la configurazione barica non sta consentendo ancora un coinvolgimento a più ampio raggio del nostro territorio, tant’è che su molte regioni soprattutto nel ...