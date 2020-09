Presidente commissione Senato, 'mio impegno su carenza specialisti' (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma 17 set. (Adnkronos Salute) - "Da Presidente della commissione Sanità ed esponente di Italia Viva mi impegnerò ad affrontare il tema della carenza di medici specialisti e dell'aumento delle borse di specializzazione". Lo afferma Annamaria Parente, Presidente della commissione Igiene e sanità del Senato, che assicura: "Lo faremo con un percorso di ascolto dei livelli istituzionali e dei mondi interessati. Cominceremo da chi vive sulla propria pelle questa condizione, i giovani che scegliendo per la propria vita la professione di medico, sono abituati ad affrontare studio, impegno, sacrificio. Come è già avvenuto in un recente e partecipato incontro con giovani medici ad Ancona". "Nel Dl Rilancio – continua la ... Leggi su iltempo (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma 17 set. (Adnkronos Salute) - "DadellaSanità ed esponente di Italia Viva mi impegnerò ad affrontare il tema delladi medicie dell'aumento delle borse di specializzazione". Lo afferma Annamaria Parente,dellaIgiene e sanità del, che assicura: "Lo faremo con un percorso di ascolto dei livelli istituzionali e dei mondi interessati. Cominceremo da chi vive sulla propria pelle questa condizione, i giovani che scegliendo per la propria vita la professione di medico, sono abituati ad affrontare studio,, sacrificio. Come è già avvenuto in un recente e partecipato incontro con giovani medici ad Ancona". "Nel Dl Rilancio – continua la ...

