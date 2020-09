Praticante si sposa, avvocato le dona buono per la separazione: “Regalo scaramantico” (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria C.V. (Ce) – Singolare dono di nozze da parte di un avvocato specializzato in diritto di famiglia a una sua Praticante: invece del tradizionale viaggio ai Caraibi o del sempre apprezzatissimo televisore 50 pollici, l’avvocato Carmen Posillipo del Foro di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha regalato a Francesca, sua compagna di studio, che si sposa domani, un buono per una separazione consensuale gratuita o giudiziale della durata di tre anni. Ovviamente si tratta di una provocazione con la quale l’avvocato Posillipo ha voluto sottolineare la tendenza all’aumento delle separazioni nei primi tre anni di matrimonio. “Se questo matrimonio supererà i tre anni – dice sorridendo la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria C.V. (Ce) – Singolare dono di nozze da parte di unspecializzato in diritto di famiglia a una sua: invece del tradizionale viaggio ai Caraibi o del sempre apprezzatissimo televisore 50 pollici, l’Carmen Posillipo del Foro di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha regalato a Francesca, sua compagna di studio, che sidomani, unper unaconsensuale gratuita o giudiziale della durata di tre anni. Ovviamente si tratta di una provocazione con la quale l’Posillipo ha voluto sottolineare la tendenza all’aumento delle separazioni nei primi tre anni di matrimonio. “Se questo matrimonio supererà i tre anni – dice sorridendo la ...

