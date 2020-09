Poste Italiane, un nuovo Centro di distribuzione a Taormina (Di giovedì 17 settembre 2020) PALERMO (ITALPRESS) – nuovo Centro di distribuzione Postale a Taormina. La nuova sede è stata progettata e realizzata in modo funzionale al “Joint Delivery”, il nuovo modello di recapito introdotto recentemente sull'intero bacino territoriale di Taormina che garantisce la consegna della corrispondenza e pacchi anche nel pomeriggio e il sabato. Il nuovo Centro dispone di attrezzature di ultima generazione che permettono di ottimizzare il lavoro degli addetti. Di nuova concezione gli strumenti di lavoro, quali i carrelli per la movimentazione interna della posta, le bilance e i casellari, che permettono di ordinare e gestire la corrispondenza con più velocità.Presso il nuovo Centro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) PALERMO (ITALPRESS) –diPostale a. La nuova sede è stata progettata e realizzata in modo funzionale al “Joint Delivery”, ilmodello di recapito introdotto recentemente sull'intero bacino territoriale diche garantisce la consegna della corrispondenza e pacchi anche nel pomeriggio e il sabato. Ildispone di attrezzature di ultima generazione che permettono di ottimizzare il lavoro degli addetti. Di nuova concezione gli strumenti di lavoro, quali i carrelli per la movimentazione interna della posta, le bilance e i casellari, che permettono di ordinare e gestire la corrispondenza con più velocità.Presso il...

