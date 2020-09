Polveriera Trapani | giocatori non si allenano | tifosi traditi e campionato che rischia già di essere falsato Ghirelli se ci sei batti un colpo

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 17 settembre 2020) A soli dieci giorni dal debutto indi Serie C, ilè ancora all'anno zero. Nessun allenamento, nessun tecnico, organico ridotto ai minimi termini, impossibilità di rispettare il protocollo sanitario della Figc. La squadra granata dovrà affrontare la Casertana il 27 settembre ma con quale spirito e con quali? Tutto resta un vero mistero. Questa mattina allo stadio Provinciale per i calciatori dell'ennesima doccia gelata. Sono stati convocati ma poi hanno dovuto fare rientro a casa sempre per il solito problema: non erano presenti i dipendenti a far osservare il protocollo sanitario Figc. Perchè? I dipendenti hanno proseguito con il proprio sciopero per il ritardo del pagamento di tre mensilità. Chi dovrà pagarli? ...