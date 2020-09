Politica in lutto. Schianto fatale contro il suv, muore a 59 anni (Di giovedì 17 settembre 2020) Schianto con la moto, muore ex consigliere regionale dei 5Stelle. La vittima è Riccardo Mercante (nella foto), 50 anni, consulente finanziario, residente a Giulianova (Teramo). L’incidente è avvenuto Incidente nel pomeriggio del 16 settembre lungo la bonifica del Salinello in territorio di Sant’Omero, in provincia di Teramo, in Abruzzo. Una Honda Africa Twin 1000 è stata travolta da una Toyota RAV4 condotta da un uomo di 71 anni. Stando ad una prima ricostruzione, la macchina, ferma su un lato della carreggiata, si è immessa sulla strada, riprendendo la marcia, nella stessa direzione della due ruote. L’impatto è stato violentissimo e il motociclista è finito contro il Suv per poi essere sbalzato di qualche metro. Sul posto sono intervenuti i ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 settembre 2020)con la moto,ex consigliere regionale dei 5Stelle. La vittima è Riccardo Mercante (nella foto), 50, consulente finanziario, residente a Giulianova (Teramo). L’incidente è avvenuto Incidente nel pomeriggio del 16 settembre lungo la bonifica del Salinello in territorio di Sant’Omero, in provincia di Teramo, in Abruzzo. Una Honda Africa Twin 1000 è stata travolta da una Toyota RAV4 condotta da un uomo di 71. Stando ad una prima ricostruzione, la macchina, ferma su un lato della carreggiata, si è immessa sulla strada, riprendendo la marcia, nella stessa direzione della due ruote. L’impatto è stato violentissimo e il motociclista è finitoil Suv per poi essere sbalzato di qualche metro. Sul posto sono intervenuti i ...

