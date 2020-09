Politica come idee, non come voce del padrone (Di giovedì 17 settembre 2020) È inutile girarci intorno. Uno dei problemi più importanti che assillano gli italiani è il rapporto con la Politica. Si va dall'assoluta indifferenza al sistema politico, testimoniata dal 40% di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 17 settembre 2020) È inutile girarci intorno. Uno dei problemi più importanti che assillano gli italiani è il rapporto con la. Si va dall'assoluta indifferenza al sistema politico, testimoniata dal 40% di ...

AnnalisaChirico : Il reddito di cittadinanza è la prova che la politica non è solo mantenimento del potere: la Lega, all’epoca,cedett… - LucaBizzarri : @massimo_limonta Era in Italia dal 1993. Ho come l’impressione che l’unico che amasse veramente e si occupasse vera… - marcodimaio : Poco fa la Cassazione ha messo la parola fine al polverone mediatico e giudiziario di qualche mese fa sulla fondazi… - Blowjoint : RT @acino2020: @ItaliaViva @matteorenzi E se voi aveste pensato alla RIPARTENZA, anziché fare tante ipotesi a ritroso, 10 milioni di italia… - Luciliusenex : @ottogattotto Per dirla di getto e comprensibile anche agli analfabeti:la campagna elettorale dei 5s è sempre stata… -