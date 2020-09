PlayStation 5 | ecco quando arriverà in Italia

(Di giovedì 17 settembre 2020)5: prezzo, specifiche e titoli rivelati durante il lancio ufficiale del 16 settembre 2020.tutti i dettagli. Dopo l’annuncio ufficiale di Sony su5, il prezzo e le prestazioni della nuova console tengono banco fra gli appassionati di videogiochi, e non solo. Vediamo subito tutte le novità che l’azienda giapponese ha annunciato durante la conferenza stampa del 16 settembre.5: presso aggressivo e specifiche interessanti Fonte foto copertina: https://www..com/it-it/ps5/Sciogliamo subito il primo dubbio: la console sarà disponibile in due versioni. PS5 è quella più tradizionale, dotata di lettore ottico e avrà un prezzo consigliato al pubblico di 499 euro. La novità più consistente ...

TwitGinger : Playstation 5: ufficiali la data di uscita e il prezzo. Ecco i primi giochi (ce n'è anche uno dedicato ad Harry Pot… - Stone_ColdCrazy : Visto che (giustamente) mi state chiedendo della retrocompatibilità di PS5 coi giochi della PS4, ecco qua ?? - ginmagination_ : RT @portkey: Non state sognando. Ecco a voi il trailer del gioco di Harry Potter, Hogwarts: Legacy! Disponibile dal 2021 su PlayStation 5,… - Stay_Nerd : PlayStation 5: ecco tutte le esclusive confermate al lancio della console - RedCapes_it : PlayStation 5 – Ecco i giochi disponibili al lancio ed il loro prezzo -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation ecco

Everyeye Videogiochi

Dopo tanta attesa, è finalmente arrivato il momento dei dettagli: Sony ha svelato ufficialmente di aver aperto i pre-ordini per la sua PlayStation 5, console next-gen attesa per la fine dell’anno, che ...O meglio, di quelli tradizionali che si fruiscono su console. Il 10 novembre esce l’Xbox Serie X di Microsoft, il 19 novembre la Playstation 5 di Sony. Tutte e due costeranno 499 euro. E tutte e due ...Con la conferenza Sony andata in scena ieri sera il quadro generale relativo alla next gen si è finalmente delineato, anche se non sono da escludere sorprese da qui all’uscita di PlayStation 5 e Xbox ...