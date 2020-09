Playstation 5, annunciata l’uscita in Italia: ecco tutte le novità per gli amanti di Fifa e Pes (Di giovedì 17 settembre 2020) Novità importante per gli amanti dei videogiochi. La Playstation uscirà il 19 novembre in Italia a 499 euro, mentre la Digital Edition verrà proposta a 399,99 euro. La novità inoltre riguarda il lancio del servizio Playstation Plus collection, si tratta una collezione di esclusive e giochi di terze parti da scaricare su Ps5. I giochi costeranno 10 euro in più rispetto a quelli attuali. Questo un elenco: Demon’s Souls (79.99€), Destruction AllStars 79.99€), Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (I59,99 euro),Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (79,99 euro) e Sackboy A Big Adventure (69,99 euro). Ma sono pronti a sfidarsi anche gli amanti di Fifa e Pes. Si preannuncia una vera e propria battaglia tra i ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) Novità importante per glidei videogiochi. Lauscirà il 19 novembre ina 499 euro, mentre la Digital Edition verrà proposta a 399,99 euro. La novità inoltre riguarda il lancio del servizioPlus collection, si tratta una collezione di esclusive e giochi di terze parti da scaricare su Ps5. I giochi costeranno 10 euro in più rispetto a quelli attuali. Questo un elenco: Demon’s Souls (79.99€), Destruction AllStars 79.99€), Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (I59,99 euro),Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (79,99 euro) e Sackboy A Big Adventure (69,99 euro). Ma sono pronti a sfidarsi anche glidie Pes. Si preannuncia una vera e propria battaglia tra i ...

CalcioWeb : #Playstation 5, annunciata l'uscita in Italia: ecco tutte le novità per gli amanti di #Fifa e #Pes - - tivooweb : Ecco la lineup di lancio, prezzi e data di uscita di PlayStation 5 - tuttoteKit : Showcase #PS5: annunciata la PS4 Collector per gli utenti PlayStation Plus #PlayStationPlus #PS4Collector #Sony… - zazoomblog : Showcase PS5: annunciata la PS4 Collector per gli utenti PlayStation Plus - #Showcase #annunciata #Collector - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: I videogiocatori di @Borderlands 3 saranno felici di conoscere l'upgrade che @GearboxSoftware ha in serbo per loro su #… -