(Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) –si conferma negativa, anche se recupera dai minimi dell’esordio, dopo la delusione provocata dall’esito della riunione della Fed e da alcuni dati macro in chiaroscuro. Il Dow Jones è in flessione dello 0,89% , si muove in retromarcia anche l’S&P-500, che scivola a 3.342 punti. In netto calo si conferma il Nasdaq 100 (-1,99%); sulla stessa linea, in ribasso l’S&P 100 (-1,46%). Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti telecomunicazioni (-2,56%), beni di consumo secondari (-2,04%) e utilities (-1,52%). Al top tra i giganti di, Walgreens Boots Alliance (+2,24%), Caterpillar (+2,17%), DOW (+1,77%) e 3M (+1,76%). Fra i ...

infoiteconomia : Pioggia di vendite a Wall Street -

Ultime Notizie dalla rete : Pioggia vendite

Teleborsa

(Teleborsa) - Wall Street si conferma negativa, anche se recupera dai minimi dell'esordio, dopo la delusione provocata dall'esito della riunione della Fed e da alcuni dati macro in chiaroscuro. Il Dow ...Case Unipol Sai: in arrivo una pioggia si fratti. La crisi del Covid inizia a farsi sentire e rischia di ricadere, pesantemente, sulle teste dei cittadini. Prima il lockdown, poi la crisi da esso deri ...Incremento del 17,2% per la verde e dell’87,2% per il diesel. In alcuni distributori abbattuta la soglia dell’euro al litro TRIESTE Gli automobilisti triestini sembrano apprezzare i nuovi prezzi del c ...