Philips | E Line Gaming Monitor è il nome della nuova gamma

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 17 settembre 2020) MMD, azienda leader a marchio, annuncia la Eserie dedicata ai freelance in cerca di ottime specifiche I nuovi242E1GAJ e272E1GAJ rappresentano i protagonistichiamata E. Sono questiche dispongono di un display 16:9 Full HD VA LED per immagini dettagliate e angoli di visione extra-ampi di 178/178 gradi. Il design senza cornice su 3 lati è pensato poi per dare una resa di uno schermo ancora più grande. Laoffre un’esperienza senza ...