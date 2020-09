Petagna: “Questa maglia me la sono conquistata. Ho le carte in regola per giocarmela con tutti” (Di giovedì 17 settembre 2020) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il neo acquisto partenopeo Andrea Petagna. “Spero di conquistare i tifosi facendomi valere anche nelle partite di campionato. In attacco abbiamo tante alternative, in organico ci sono calciatori bravissimi. Devo rimanere con i piedi per terra, sono felice qui e spero di poter dare soddisfazioni ai nostri tifosi. A me piace molto fare assist per i compagni e aprire gli spazi per gli inserimenti, sono le mie caratteristiche migliori. Devo migliorare in zona gol, sono giovane e posso farlo”. Petagna ha parlato dell’obiettivo Nazionale. “Chiaramente è un mio obiettivo l’Europeo. La Nazionale passa attraverso la stagione con il Napoli e se farò bene qui sarà una conseguenza“. Su ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 settembre 2020) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il neo acquisto partenopeo Andrea. “Spero di conquistare i tifosi facendomi valere anche nelle partite di campionato. In attacco abbiamo tante alternative, in organico cicalciatori bravissimi. Devo rimanere con i piedi per terra,felice qui e spero di poter dare soddisfazioni ai nostri tifosi. A me piace molto fare assist per i compagni e aprire gli spazi per gli inserimenti,le mie caratteristiche migliori. Devo migliorare in zona gol,giovane e posso farlo”.ha parlato dell’obiettivo Nazionale. “Chiaramente è un mio obiettivo l’Europeo. La Nazionale passa attraverso la stagione con il Napoli e se farò bene qui sarà una conseguenza“. Su ...

