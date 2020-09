Pestato per aver difeso una ragazza: "Salvarla era un obbligo morale" (Di giovedì 17 settembre 2020) Valentina Dardari Il 73enne di Vicenza: “Lo rifarei. Non si può fingere di non vedere” Vittorio Cingano, ingegnere 73enne di Vicenza, picchiato per aver difeso una ragazza non ha dubbi: lo rifarebbe. Intervistato dal Corriere della Sera, l’uomo, nato a Mestre ma residente a Vicenza, ha raccontato quanto avvenuto lo scorso lunedì davanti al mercato ortofrutticolo del capoluogo. Buttato per terra e preso a pugni e calci solo per aver aiutato una ragazza aggredita a schiaffi da un uomo, tale Akar Alberto Fontanarosa, un venticinquenne italiano tossicodipendente di origini ungheresi. La ragazza difende il suo aggressore In un video si vede chiaramente che l’anziano interviene in soccorso della donna e subito l’aggressore inizia a ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 17 settembre 2020) Valentina Dardari Il 73enne di Vicenza: “Lo rifarei. Non si può fingere di non vedere” Vittorio Cingano, ingegnere 73enne di Vicenza, picchiato perunanon ha dubbi: lo rifarebbe. Intervistato dal Corriere della Sera, l’uomo, nato a Mestre ma residente a Vicenza, ha raccontato quanto avvenuto lo scorso lunedì davanti al mercato ortofrutticolo del capoluogo. Buttato per terra e preso a pugni e calci solo peraiutato unaaggredita a schiaffi da un uomo, tale Akar Alberto Fontanarosa, un venticinquenne italiano tossicodipendente di origini ungheresi. Ladifende il suo aggressore In un video si vede chiaramente che l’anziano interviene in soccorso della donna e subito l’aggressore inizia a ...

