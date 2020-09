PERCHE’ VOTARE NO (Di giovedì 17 settembre 2020) Riformare la Carta Costituzionale è una cosa estremamente seria, e non si può fare sull’onda della demagogia e del populismo. I Padri Costituenti discussero a lungo (e senza strillare) sul numero dei parlamentari: c’erano due ipotesi: una che prevedeva un vasto numero di parlamentari ed un’altra che voleva contenerlo, alla fine si arrivò ad una... L'articolo PERCHE’ VOTARE NO puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di giovedì 17 settembre 2020) Riformare la Carta Costituzionale è una cosa estremamente seria, e non si può fare sull’onda della demagogia e del populismo. I Padri Costituenti discussero a lungo (e senza strillare) sul numero dei parlamentari: c’erano due ipotesi: una che prevedeva un vasto numero di parlamentari ed un’altra che voleva contenerlo, alla fine si arrivò ad una... L'articolo PERCHE’NO puoi vederlo su: Tvio Trapani.

mauroberruto : #iovotoNo perché probabilmente vincerà il sì, ma votare contro chi platealmente ti prende per i fondelli è un dover… - pietroraffa : #Damilano coglie il punto sul referendum. Buona parte della classe politica, pur di non cambiare una virgola di s… - Mov5Stelle : Bisogna andare a votare. Il referendum non prevede quorum per cui sarà valido in ogni caso. Il vero sconfitto è chi… - urefullofstars : RT @PAZZESK4: Perché votare no al referendum confermativo del 20 e 21 settembre, riguardante il taglio dei parlamentari. 5 ragioni. - lovjnglou : RT @PAZZESK4: Perché votare no al referendum confermativo del 20 e 21 settembre, riguardante il taglio dei parlamentari. 5 ragioni. -

Ultime Notizie dalla rete : PERCHE’ VOTARE Il Partito Democratico sancataldese: "Dalla Lega in giunta regionale alle dichiarazioni di Pagano, è il fallimento della Sicilia" SeguoNews