Perchè “The social dilemma” è il documentario da guardare prima di mettere il prossimo like su Instagram (Di giovedì 17 settembre 2020) «Senator, we run ads». Nell’aprile 2018 è andata in scena al Congresso degli Stati Uniti uno degli scambi di battute più formidabili della recente storia della tecnologia. Da una parte Mark Zuckerberg, che doveva difendere la sua creatura dopo gli attacchi ricevuti con lo scandalo Cambridge Analytica, dall’altra una commissione di senatori degli Stati Uniti che invece cercavano di capire cosa fossero i social network. «Senatore, noi offriamo spazio per le pubblicità» era la risposta di Zuck alla domanda di Orrin Hatch su come facessero a offrire gratis a milioni di utenti un servizio per cui nessuno pagava. Ai tempi, quella risposta era diventata virale, facendo sorridere chiunque sia abituato a usare ogni giorno servizi per cui non paga euro. Quelle stesse parole però riascoltate dopo aver visto il ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 settembre 2020) «Senator, we run ads». Nell’aprile 2018 è andata in scena al Congresso degli Stati Uniti uno degli scambi di battute più formidabili della recente storia della tecnologia. Da una parte Mark Zuckerberg, che doveva difendere la sua creatura dopo gli attacchi ricevuti con lo scandalo Cambridge Analytica, dall’altra una commissione di senatori degli Stati Uniti che invece cercavano di capire cosa fossero inetwork. «Senatore, noi offriamo spazio per le pubblicità» era la risposta di Zuck alla domanda di Orrin Hatch su come facessero a offrire gratis a milioni di utenti un servizio per cui nessuno pagava. Ai tempi, quella risposta era diventata virale, facendo sorridere chiunque sia abituato a usare ogni giorno servizi per cui non paga euro. Quelle stesse parole però riascoltate dopo aver visto il ...

team_world : ?...è un pupazzo a molla!? Ehm noi abbiamo qualche dubbio... ?? JACK IN THE BOX, il nuovo film horror di Lawrence F… - trash_italiano : Waiting for the polemica sulla mega lavatrice che è un pessimo esempio perché qualcuno a casa potrebbe davvero entrarci dentro. #GFVIP - Capezzone : Su @atlanticomag @dariomazzocchi spiega perché Boris Johnson fa bene a tenere il punto su Brexit - the_mindflayer : RT @NiccoloZancan: Il centravanti uruguaiano Suarez in due settimane diventa italiano perché deve andare a giocare (forse) nella Juve. Per… - imfineletgo : e comunque mi sento un disco rotto a parlare sempre dei miei amici ma sono veramente the luckiest girl on earth pen… -

Ultime Notizie dalla rete : Perchè “The Milan, ecco perché l'Europa League ora è un obiettivo Panorama