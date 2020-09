Perché sosteniamo gli strumenti europei per sconfiggere il Covid-19 (Di giovedì 17 settembre 2020) Il 24 aprile scorso, a Ginevra, il Direttore Generale dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) Tedros Adhanom Ghebreyesus e la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen hanno lanciato l’Acceleratore ACT - Access to Covid-19 Tools.Una iniziativa nata anche su impulso italiano a seguito della proposta del ministro di Maio di costituire un’alleanza internazionale per la risposta sanitaria alla pandemia da Covid-19. Non v’è dubbio che fosse necessario costituire una piattaforma europea di collaborazione globale strutturata per l’accelerazione di ricerca, sviluppo ed equa distribuzione universale di strumenti di diagnostica, terapia e del futuro vaccino anti-Covid-19.E infatti l’Acceleratore è sostenuto dalla comunità internazionale ed ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Il 24 aprile scorso, a Ginevra, il Direttore Generale dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) Tedros Adhanom Ghebreyesus e la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen hanno lanciato l’Acceleratore ACT - Access to-19 Tools.Una iniziativa nata anche su impulso italiano a seguito della proposta del ministro di Maio di costituire un’alleanza internazionale per la risposta sanitaria alla pandemia da-19. Non v’è dubbio che fosse necessario costituire una piattaforma europea di collaborazione globale strutturata per l’accelerazione di ricerca, sviluppo ed equa distribuzione universale didi diagnostica, terapia e del futuro vaccino anti--19.E infatti l’Acceleratore è sostenuto dalla comunità internazionale ed ...

