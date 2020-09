Perché la vagina si contrae durante l’orgasmo? Mistero svelato! (Di giovedì 17 settembre 2020) Le contrazioni dei muscoli vaginali si verificano spessissimo durante l’orgasmo e possono essere fantastiche o imbarazzanti, ma a cosa servono? Tutto ciò che esiste e che funziona nel corpo umano ha uno scopo ben specifico. Anche il comportamento di organi e tessuti è finalizzato a raggiungere determinati risultati che spesso ignoriamo del tutto ma che, letteralmente, ci tengono in vita. La sessualità femminile è un’argomento … L'articolo Perché la vagina si contrae durante l’orgasmo? Mistero svelato! è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 17 settembre 2020) Le contrazioni dei muscolili si verificano spessissimol’orgasmo e possono essere fantastiche o imbarazzanti, ma a cosa servono? Tutto ciò che esiste e che funziona nel corpo umano ha uno scopo ben specifico. Anche il comportamento di organi e tessuti è finalizzato a raggiungere determinati risultati che spesso ignoriamo del tutto ma che, letteralmente, ci tengono in vita. La sessualità femminile è un’argomento … L'articolo Perché lasil’orgasmo?è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

loveleesnake : RT @boshetunmay_: Ora agli uomini gay deve piacere pure la vagina perché sennò sono misogini MA PORCA LA MISERIACCIA SENNÒ NON SAREBBERO GA… - boshetunmay_ : Ora agli uomini gay deve piacere pure la vagina perché sennò sono misogini MA PORCA LA MISERIACCIA SENNÒ NON SAREBB… - amargadita101 : RT @anarchogothfem: I w0kes sono arrivati addirittura a dire che i gay sono misogini perchè non gli piace la figa. Ma poi questo tweet è di… - elisabombshell : @anarchogothfem Su tik tok un ragazzo criticava una canzone di Ke$ha perché diceva tipo 'i dont like this due with… - anarchogothfem : I w0kes sono arrivati addirittura a dire che i gay sono misogini perchè non gli piace la figa. Ma poi questo tweet… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché vagina La Francia dice no ai certificati di verginità, ma i medici sono divisi: "Sbagliato vietarli" Today.it