Pedofilia | condannato il disturbatore tv Gabriele Paolini | 5 anni di carcere

Roma, 17 set – Cinque anni di reclusione per aver avuto rapporti nel 2013 rapporti con minori, in cambio di denaro e regali. La Corte d'appello di Roma ha confermato oggi la condanna nei confronti del noto disturbatore tv Gabriele Paolini, nell'ambito del processo di secondo grado. La condanna di primo fu emessa nel 2017 dai magistrati della quinta sezione penale. Per i fatti contestati nel 2013 Paolini era finito dietro le sbarre e poi scarcerato dopo alcuni mesi. Il disturbatore è accusato di produzione di materiale pedopornografico e tentata violenza sessuale. "Sentenza omofoba" Dopo la condanna in appello, Paolini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fanpage. "Mi assumo le mie responsabilità – ha detto –

La Corte d'appello di Roma ha confermato, nell'ambito del processo di secondo grado, la condanna a 5 anni di carcere per il disturbatore televisivo, Gabriele Paolini. L'uomo è accusato di avere avuto ...

