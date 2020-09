Paura in Alabama | spunta un coccodrillo tra le strade dopo il passaggio dell’uragano Sally

(Di giovedì 17 settembre 2020) L’uraganoaveva appena colpito casa sua, così si è affacciata dalla finestra per riprendere i danni causati dalla pioggia e dal vento. Ma ciò che ha trovato ha dell’incredibile: undi circa quattro metri che nuotava per strada. È successo a Gulf Shores, in. L’autrice del video è Tina Lambert Bennett, che ha commentato: “Oltre all’uragano, ora anche gli alligatori”. L'articoloinuntra leildell’uraganoproviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Paura Alabama

Giornalettismo

A meno di tre settimane dalle devastazioni di Laura in Texas e Lousiana, è l’uragano Sally a spaventare il Sud Est degli Stati Uniti. Secondo le previsioni più recenti infatti Sally dovrebbe colpire i ...La tempesta Sally è cresciuta di potenza salendo al rango di uragano. Una notizia poco confortante per alcuni Stati USA, in particolare per quelli in prossimità del Golfo del Messico. L’evento meteo è ...Sally aumenta potenza ed intensità e si trasforma in uragano, New Orleans trema. I venti ad oltre 100 km/h, situazione allarmante Sally si è trasformato in uragano ed ora New Orleans ha paura. La temp ...