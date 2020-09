Patrizia De Blanck sull’Isola dei Famosi | “Mangiavamo topi e serpenti” la confessione sconvolgente

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 17 settembre 2020) E’ stata forse già identificata la Antonella Elia di questa nuova edizione del GF Vip: sarà a quanto pare proprioDe, dopo solamente tre giorni dall’ingresso nella Casa, a colmare il vuoto lasciato dalla collega, ora approdata in conduzione. La nuova star del reality ha già dato il meglio di sé in una serie di confronti accesi con Tommaso Zorzi, finendo poi ripresa senza veli e scatenatasi in invettive e polemiche nei confronti dei colleghi. E’ già, neanche a dirlo, uno dei nomi preferiti dai fan, contentissimi di vederla tornare in tv dopo le altre acclamate esperienze in show analoghi. L’incredibile racconto diDesull’esperienza all’Isola assieme alla figlia Giada, nel 2003: “Quando una ha fame, ha ...