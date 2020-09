Patrizia De Blanck: “Ho usato gli uomini, per mia madre ero una rivale” (Di giovedì 17 settembre 2020) Confessione senza filtri di Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip 5: “Ho usato gli uomini come loro fanno con le donne, per mia madre ero una rivale”. Quella di Patrizia De Blanck è stata una vita intensa e ricca di esperienze che la contessa ha cominciato a raccontare ai suoi coinquilini nella casa del … L'articolo Patrizia De Blanck: “Ho usato gli uomini, per mia madre ero una rivale” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 17 settembre 2020) Confessione senza filtri diDeal Grande Fratello Vip 5: “Hoglicome loro fanno con le donne, per miaero una rivale”. Quella diDeè stata una vita intensa e ricca di esperienze che la contessa ha cominciato a raccontare ai suoi coinquilini nella casa del … L'articoloDe: “Hogli, per miaero una rivale” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : #GFVIP: Patrizia De Blanck si spoglia in diretta davanti alle telecamere durante il collegamento con #Pomeriggio5 [… - trash_italiano : Signori autori, io per la prima puntata avrei rinchiuso insieme Patrizia De Blanck e Denis Dosio. #GFVIP - trash_italiano : La risata di Patrizia De Blanck è ora un meme vocale sull'APP Trash Italiano ?? #GFVIP - drakesmamy : Patrizia De Blanck che chiama Dayane DAIANA ?? #GFVIP - pomeriggio5 : 'Non è colpa di nessuno' La nostra @carmelitadurso parla dell'incidente de Blanck al #GFVip #pomeriggio5 -