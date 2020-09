Parkinson, Careggi fra i primi ospedali a impiantare neurostimolatori di nuova generazione (Di giovedì 17 settembre 2020) L'ospedale fiorentino di Careggi è tra i primi in Italia e nel mondo a impiantare neurostimolatori di nuova generazione per la cura del Parkinson resistente ai farmaci. Lo rende noto la stessa Azienda ... Leggi su lanazione (Di giovedì 17 settembre 2020) L'ospedale fiorentino diè tra iin Italia e nel mondo adiper la cura delresistente ai farmaci. Lo rende noto la stessa Azienda ...

"Sono strumenti simili ai pacemaker cardiaci, ma con elettrodi millimetrici posizionati nelle aree profonde del cervello – spiega Alessandro Della Puppa direttore della neurochirurgia dell'Aou Careggi

"Sono strumenti simili ai pacemaker cardiaci, ma con elettrodi millimetrici posizionati nelle aree profonde del cervello – spiega il professor Alessandro Della Puppa direttore della Neurochirurgia del

Firenze, 17 settembre 2020 - L'ospedale fiorentino di Careggi è tra i primi in Italia e nel mondo a impiantare neurostimolatori di nuova generazione per la cura del Parkinson resistente ai farmaci.

"Sono strumenti simili ai pacemaker cardiaci, ma con elettrodi millimetrici posizionati nelle aree profonde del cervello – spiega Alessandro Della Puppa direttore della neurochirurgia dell'Aou Careggi