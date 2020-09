Parità di genere, a sorpresa le aziende italiane non sono indietro (Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La parità di genere non è una chimera per le aziende italiane. Un pò a sorpresa, secondo l'ultima indagine condotta dall'istituto tedesco qualità e finanza, intitolata “Italy's Best Employers for Women”, nel nostro Paese 51 imprese di grandi dimensioni ottengono il punteggio pieno. Tra queste i più grandi nomi dell'economia italiana, oltre ad alcune multinazionali straniere che operano sul nostro territorio. Un dettaglio non da poco perchè si tratta di datori di lavoro con migliaia di dipendenti. Spiccano così Banca Generali, Ferrero, Nespresso, Ferrovie dello Stato e Pirelli, mentre tra gli stranieri primeggiano i big del tech americano, Amazon, Google, Microsoft.Nella categoria finanza Banca Generali ottiene il punteggio massimo a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La parità dinon è una chimera per le. Un pò a, secondo l'ultima indagine condotta dall'istituto tedesco qualità e finanza, intitolata “Italy's Best Employers for Women”, nel nostro Paese 51 imprese di grandi dimensioni ottengono il punteggio pieno. Tra queste i più grandi nomi dell'economia italiana, oltre ad alcune multinazionali straniere che operano sul nostro territorio. Un dettaglio non da poco perchè si tratta di datori di lavoro con migliaia di dipendenti. Spiccano così Banca Generali, Ferrero, Nespresso, Ferrovie dello Stato e Pirelli, mentre tra gli stranieri primeggiano i big del tech americano, Amazon, Google, Microsoft.Nella categoria finanza Banca Generali ottiene il punteggio massimo a ...

