Parco archeologico dei Campi Flegrei, gli appuntamenti del weekend. (Di giovedì 17 settembre 2020) Tutte le info sull'evento qui: http://www.pafleg.it/it/4459/archivio-eventi/224/stramirabilis-in-famiglia-laboratorio-di-argilla-per-bambini-visita-didattica-alla-piscina-mirabilis All' Anfiteatro ... Leggi su gazzettadinapoli (Di giovedì 17 settembre 2020) Tutte le info sull'evento qui: http://www.pafleg.it/it/4459/archivio-eventi/224/stramirabilis-in-famiglia-laboratorio-di-argilla-per-bambini-visita-didattica-alla-piscina-mirabilis All' Anfiteatro ...

_MiBACT : Il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo pubblica il bando internazionale per il ruolo di D… - _MiBACT : In diretta ora sulla pagina Facebook del #MiBACT la conferenza stampa di presentazione del bando internazionale per… - Patrizia_GE : RT @_MiBACT: Il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo pubblica il bando internazionale per il ruolo di Direttore de… - annaval1984 : RT @_MiBACT: Il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo pubblica il bando internazionale per il ruolo di Direttore de… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Sarà internazionale e punterà su formazione e competenze il bando per la nomina del nuovo direttore del Parco archeologico di P… -

Ultime Notizie dalla rete : Parco archeologico Parco archeologico di Locri, sabato la presentazione del libro sul teatro greco-romano Il Reggino Cultura: Franceschini, dati sito Pompei incoraggianti, a emergenza finita torneranno flussi precedenti

Roma, 17 set 18:31 - (Agenzia Nova) - Il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, commenta i dati riguardanti il sito di Pompei resi noti oggi nel corso della ...

"Sotto il cielo delle terramare", un'intera giornata al parco di Montale con esperti d'eccezione

“Sotto il cielo delle terramare” è il titolo scelto per le iniziative in programma da mattina a notte domenica 20 settembre al Parco museo archeologico all’aperto della Terramara di Montale. Un’intera ...

FASANO (Br).Italian Music Festivals, la magia di Egnazia e la musica dei Calibro 35 in diretta streaming nel mondo

La splendida location del Parco Nazionale e Museo Archeologico di Egnazia è stata lo scenario perfetto per il concerto in live streaming dei Calibro 35. La diretta è stata introdotta dalla presentazio ...

Roma, 17 set 18:31 - (Agenzia Nova) - Il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, commenta i dati riguardanti il sito di Pompei resi noti oggi nel corso della ...“Sotto il cielo delle terramare” è il titolo scelto per le iniziative in programma da mattina a notte domenica 20 settembre al Parco museo archeologico all’aperto della Terramara di Montale. Un’intera ...La splendida location del Parco Nazionale e Museo Archeologico di Egnazia è stata lo scenario perfetto per il concerto in live streaming dei Calibro 35. La diretta è stata introdotta dalla presentazio ...