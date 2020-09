Palermo, salta l’affare Odjer: il ‘no’ della moglie, la ricostruzione dei fatti e la strategia rosanero (Di giovedì 17 settembre 2020) "La moglie non accetta il declassamento, salta Odjer".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa Palermo, analizzando lo strano e inaspettato dietrofront dell’ex Trapani: il ghanese era pronto a firmare un biennale ma la consorte ha improvvisamente bloccato tutto. "Una trattativa che è stata portata avanti dal direttore sportivo Renzo Castagnini in gran silenzio: già ieri erano in programma le visite mediche per il calciatore che avrebbe firmato un contratto biennale. Secondo la moglie di Odjer, la Serie C non rispecchierebbe le ambizioni del proprio marito che, finora, ha sempre giocato in Serie B nel corso della sua carriera".Calciomercato Palermo, ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 settembre 2020) "Lanon accetta il declassamento,".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa, analizzando lo strano e inaspettato dietrofront dell’ex Trapani: il ghanese era pronto a firmare un biennale ma la consorte ha improvvisamente bloccato tutto. "Una trattativa che è stata portata avanti dal direttore sportivo Renzo Castagnini in gran silenzio: già ieri erano in programma le visite mediche per il calciatore che avrebbe firmato un contratto biennale. Secondo ladi, la Serie C non rispecchierebbe le ambizioni del proprio marito che, finora, ha sempre giocato in Serie B nel corsosua carriera".Calciomercato, ...

