Palermo, la Serie C sarà un tour de force: esordio a Teramo, prima in casa col Potenza. Catania, Trapani e Bari… (Di giovedì 17 settembre 2020) "Rosa, esordio a Teramo prima in casa col Potenza derby alla nona giornata".Titola così l'odierna edizione de 'La Repubblica', che punta i fari in casa Palermo, soffermandosi sul tour de force che attende i rosanero da domenica 27 settembre 2020 fino a domenica 25 aprile 2021, rispettivamente data di inizio e fine campionato di Serie C, sempre se la frattura fra la Lega Pro e l’Assocalciatori non porti realmente allo sciopero.La prima giornata, mister Boscaglia e i suoi uomini la disputeranno fuori casa"sarà il Teramo in Abruzzo a tenere a battesimo il Palermo all’esordio nella prima giornata ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 settembre 2020) "Rosa,incolderby alla nona giornata".Titola così l'odierna edizione de 'La Repubblica', che punta i fari in, soffermandosi suldeche attende i rosanero da domenica 27 settembre 2020 fino a domenica 25 aprile 2021, rispettivamente data di inizio e fine campionato diC, sempre se la frattura fra la Lega Pro e l’Assocalciatori non porti realmente allo sciopero.Lagiornata, mister Boscaglia e i suoi uomini la disputeranno fuori"sarà ilin Abruzzo a tenere a battesimo ilall’nellagiornata ...

Finalmente si riparte. Sorteggiato il calendario della serie C, che ufficialmente prenderà il via il 27 settembre. Nella prima giornata di C il Palermo giocherà fuori casa a Teramo.

